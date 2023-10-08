Фицо вслед за экс-главой ЕК открыл украинцам глаза на печальную правду о членстве в ЕС
Фицо солидарен с экс-главой ЕК о невозможности скорого вступления Украины в ЕС
Роберт Фицо. Обложка © Telegram / Robert Fico
Украина не имеет перспектив в скором времени стать членом Евросоюза, заявил лидер победившей на парламентских выборах в Словакии партии "Направление — социальная демократия" Роберт Фицо. Видеообращение в поддержку мнения бывшего премьера Люксембурга и экс-председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера он разместил в соцсети.
"Значимый, действительно значимый экс-политик в полный голос, на весь мир прокричал: "А король-то голый!" То есть что Украина коррумпирована на всех её уровнях и что она далеко не готова к вступлению в ЕС, и каждый, кто говорит о членстве Украины в ЕС как о свершившемся факте, подаёт ложные надежды украинцам, а это плохо для ЕС и для самих украинцев", — сказал Фицо, отметив также, что если бы Юнкер оставался при своих должностях, то не был бы столь смелым, чтобы это произнести.
Напомним, ранее экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не может стать членом Евросоюза, поскольку стране нужны масштабные реформы из-за тотальной коррупции. Он сказал, что его возмущают "некоторые голоса в Европе", которые пытаются заставить украинцев поверить в то, что те вот-вот станут членами ЕС.