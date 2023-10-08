Фицо вслед за экс-главой ЕК открыл украинцам глаза на печальную правду о членстве в ЕС

"Значимый, действительно значимый экс-политик в полный голос, на весь мир прокричал: "А король-то голый!" То есть что Украина коррумпирована на всех её уровнях и что она далеко не готова к вступлению в ЕС, и каждый, кто говорит о членстве Украины в ЕС как о свершившемся факте, подаёт ложные надежды украинцам, а это плохо для ЕС и для самих украинцев", — сказал Фицо, отметив также, что если бы Юнкер оставался при своих должностях, то не был бы столь смелым, чтобы это произнести.