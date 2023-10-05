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5 октября, 12:08

"Не имеет права": В Европе снова поиздевались над мечтой Украины о вступлении в ЕС

Экс-глава ЕК Юнкер: Коррумпированная Украина не готова к вступлению в Евросоюз

Украина не может стать членом Евросоюза, поскольку стране нужны масштабные реформы из-за тотальной коррупции. Такое заявление сделал бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

"Тот, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная во всех слоях общества. Несмотря на её усилия, она не имеет права на вступление, она нуждается в масштабных внутренних реформах", — сказал он в интервью Augsburger Allgemeine.

Юнкер также признался, что его возмущают "некоторые голоса в Европе", которые пытаются заставить украинцев поверить в то, что те вот-вот станут членами ЕС.

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Напомним, что Украина получила статус кандидата на вступление в 2022 году. Теперь стране нужно выполнить ряд условий, в том числе провести реформы, для начала переговоров с объединением. При этом зампредседателя Европейского парламента Катарина Барли усомнилась, что Украина сможет попасть в Евросоюз раньше 2029 года. Вместе с Украиной вступления в ЕС ждут также Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина.

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Наталья Исакова
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