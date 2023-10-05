"Не имеет права": В Европе снова поиздевались над мечтой Украины о вступлении в ЕС

Украина не может стать членом Евросоюза, поскольку стране нужны масштабные реформы из-за тотальной коррупции. Такое заявление сделал бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

"Тот, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная во всех слоях общества. Несмотря на её усилия, она не имеет права на вступление, она нуждается в масштабных внутренних реформах", — сказал он в интервью Augsburger Allgemeine.

Юнкер также признался, что его возмущают "некоторые голоса в Европе", которые пытаются заставить украинцев поверить в то, что те вот-вот станут членами ЕС.