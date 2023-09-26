В Европарламенте усомнились, что Украина сможет попасть в ЕС до 2029 года

Украине, скорее всего, не попасть в Евросоюз раньше 2029 года. Такое мнение высказала зампредседателя Европейского парламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

"Насколько я понимаю, переговоры идут, но до фактического вступления, безусловно, пройдёт ещё много времени", — сказала она в интервью телеканалам NTV и RTL.

По её словам, Украина вряд ли войдёт в состав ЕС в течение следующего созыва Европарламента. Но дело в том, что начнётся он уже в этом году, а продлится аж до 2029-го. Барли подчеркнула, что для вступления в Евросоюз кандидатам необходимо соблюсти ряд требований, по которым пока Украина совершенно не подходит.

Однако дело не только в Незалежной, отметила политик. Самому Евросоюзу также необходимо быть в состоянии принять в состав ещё одну страну, особенно такую, как Украина. А всё потому, что речь идёт о большом государстве с крупным сельскохозяйственным сектором, а это может создать проблемы для сельскохозяйственных субсидий ЕС. Поэтому для принятия Незалежной Евросоюзу также придётся приложить немало усилий.