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4 октября, 16:11

"Никогда не добежит": Планы вступления Украины в ЕС сравнили с притчей об ишаке и морковке

Политолог Данилин: Планы вступления Украины в ЕС напоминают ишака и морковку

Накануне издание Politico сообщило, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз могут начаться в декабре. Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что до реальной интеграции очень далеко. По его словам, сейчас ЕС с ужасом смотрит на Киев.

"Мы же видим, что говорит лидер Венгрии Виктор Орбан: непонятно, что это за Украина? Какая у неё территория, сколько там людей? Это морковка, которую вешают перед ишаком. Ишак должен бежать за морковкой, но никогда до неё не добежит. Вот все это понимают", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Специалист добавил, что решения в блоке принимают единогласно: если есть голоса против, то большинства недостаточно. В связи с этим ФРГ как один из лидеров объединения хочет провести реформу, чтобы принимать решения именно большинством. В таком случае позиция, например, Венгрии будет игнорироваться, заключил Данилин.

СМИ узнали шокирующую сумму, которую ЕС придётся выплатить Украине в случае вступления

СМИ узнали шокирующую сумму, которую ЕС придётся выплатить Украине в случае вступления

Как сообщал Лайф, для начала переговоров о вступлении в ЕС Украина должна выполнить семь условий, среди которых судебная реформа и пресечение коррупции. В ближайшее время Еврокомиссия планирует разместить отчёт, посвящённый тому, насколько хорошо Киев выполняет требования для включения в блок.

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Никита Осипов
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