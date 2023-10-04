"Никогда не добежит": Планы вступления Украины в ЕС сравнили с притчей об ишаке и морковке

Накануне издание Politico сообщило, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз могут начаться в декабре. Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что до реальной интеграции очень далеко. По его словам, сейчас ЕС с ужасом смотрит на Киев.

"Мы же видим, что говорит лидер Венгрии Виктор Орбан: непонятно, что это за Украина? Какая у неё территория, сколько там людей? Это морковка, которую вешают перед ишаком. Ишак должен бежать за морковкой, но никогда до неё не добежит. Вот все это понимают", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Специалист добавил, что решения в блоке принимают единогласно: если есть голоса против, то большинства недостаточно. В связи с этим ФРГ как один из лидеров объединения хочет провести реформу, чтобы принимать решения именно большинством. В таком случае позиция, например, Венгрии будет игнорироваться, заключил Данилин.