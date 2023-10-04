СМИ узнали шокирующую сумму, которую ЕС придётся выплатить Украине в случае вступления
FT: Украина может получить €186 млрд в случае вступления в Евросоюз
Присоединение Украины к Евросоюзу позволит получить ей в течение семи лет €186 млрд из бюджета сообщества. Из них — €96,5 млрд в рамках Единой сельскохозяйственной политики и €61 млрд из фонда сплочения. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС, в котором оценили финансовые последствия от вступления новых членов.
Всего же расширение обойдётся ЕС в €256,8 млрд. Из-за этого всем странам-членам придётся больше платить и меньше получать из общего бюджета, а многие государства – нетто-получатели (которые вкладывают меньше, а получают больше денег) станут чистыми вкладчиками. Но при этом с появлением новых членов бюджет объединения увеличится на 21% — до €1,47 трлн.
Напомним, что Украина получила статус кандидата на вступление в 2022 году. Теперь стране нужно выполнить ряд условий, в том числе провести реформы, для начала переговоров с объединением. При этом зампредседателя Европейского парламента Катарина Барли усомнилась, что Украина сможет попасть в Евросоюз раньше 2029 года. Вместе с Украиной вступления в ЕС ждут также Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина.
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