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4 октября, 08:26

СМИ узнали шокирующую сумму, которую ЕС придётся выплатить Украине в случае вступления

FT: Украина может получить €186 млрд в случае вступления в Евросоюз

Присоединение Украины к Евросоюзу позволит получить ей в течение семи лет €186 млрд из бюджета сообщества. Из них — €96,5 млрд в рамках Единой сельскохозяйственной политики и €61 млрд из фонда сплочения. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС, в котором оценили финансовые последствия от вступления новых членов.

Всего же расширение обойдётся ЕС в €256,8 млрд. Из-за этого всем странам-членам придётся больше платить и меньше получать из общего бюджета, а многие государства – нетто-получатели (которые вкладывают меньше, а получают больше денег) станут чистыми вкладчиками. Но при этом с появлением новых членов бюджет объединения увеличится на 21% — до €1,47 трлн.

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Напомним, что Украина получила статус кандидата на вступление в 2022 году. Теперь стране нужно выполнить ряд условий, в том числе провести реформы, для начала переговоров с объединением. При этом зампредседателя Европейского парламента Катарина Барли усомнилась, что Украина сможет попасть в Евросоюз раньше 2029 года. Вместе с Украиной вступления в ЕС ждут также Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина.

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Александра Вишнякова
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