СМИ узнали шокирующую сумму, которую ЕС придётся выплатить Украине в случае вступления

Присоединение Украины к Евросоюзу позволит получить ей в течение семи лет €186 млрд из бюджета сообщества. Из них — €96,5 млрд в рамках Единой сельскохозяйственной политики и €61 млрд из фонда сплочения. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС, в котором оценили финансовые последствия от вступления новых членов.

Всего же расширение обойдётся ЕС в €256,8 млрд. Из-за этого всем странам-членам придётся больше платить и меньше получать из общего бюджета, а многие государства – нетто-получатели (которые вкладывают меньше, а получают больше денег) станут чистыми вкладчиками. Но при этом с появлением новых членов бюджет объединения увеличится на 21% — до €1,47 трлн.