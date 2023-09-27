В Киеве заявили о желании стать "пауэрбанком" энергии для Евросоюза

Киев хочет стать "пауэрбанком" энергии для Евросоюза, поставляя на рынок Европы природный газ в роли нетто-экспортёра. Об этом в беседе с Newsweek заявил глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

"Это не проблема, что Евросоюз потребляет газ. Это приводит к экономическому росту и другим вещам: вы не можете развивать свою экономику без энергии. Это очень важно. Я думаю, что у Украины есть возможность стать в некотором смысле "пауэрбанком" для Европейского союза", — рассказал глава энергетической компании.