На Украине рассказали о заполненности газовых хранилищ перед зимним сезоном
Глава "Нафтогаза" Чернышов: Украина закачала в ПХГ 14 миллиардов куб. м газа
Украина закачала в подземные газовые хранилища 14 миллиардов кубометров газа из 14,7 млрд, необходимых для прохождения зимнего сезона. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.
"Для успешного прохождения нынешнего отопительного сезона понадобится закачать в подземные хранилища газа [ПХГ] 14,7 млрд куб. м. Сейчас мы активно закачиваем газ и уже достигли отметки в 14 млрд куб. м", — сказал Чернышов в эфире телеканала "Рада".
Он допустил, что к началу сезона в ПХГ будет больше 14,7 млрд кубометров. Также Чернышов указал, что Киев не планирует в текущем году импортировать газ из соседних стран, но не исключает, что это придётся сделать при "аварийном сценарии".
Ранее сообщалось, что ЕС задумался о закачке своего газа в украинские подземные хранилища. В частности, речь идёт о Бильче-Волицко-Угерском ПХГ, вмещающем до 17 миллиардов кубометров топлива, что в четыре раза больше, чем в крупнейшем хранилище Германии.
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