На Украине рассказали о заполненности газовых хранилищ перед зимним сезоном

Украина закачала в подземные газовые хранилища 14 миллиардов кубометров газа из 14,7 млрд, необходимых для прохождения зимнего сезона. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

"Для успешного прохождения нынешнего отопительного сезона понадобится закачать в подземные хранилища газа [ПХГ] 14,7 млрд куб. м. Сейчас мы активно закачиваем газ и уже достигли отметки в 14 млрд куб. м", — сказал Чернышов в эфире телеканала "Рада".

Он допустил, что к началу сезона в ПХГ будет больше 14,7 млрд кубометров. Также Чернышов указал, что Киев не планирует в текущем году импортировать газ из соседних стран, но не исключает, что это придётся сделать при "аварийном сценарии".