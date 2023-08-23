Жителям Украины предрекли катастрофу в случае отключения АЭС зимой
Корольчук: Отключение АЭС в отопительный сезон станет катастрофой для Украины
Аварийное отключение какой-либо украинской атомной электростанции (АЭС) в предстоящий отопительный сезон станет "катастрофой" для украинцев. Об этом глава наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал корреспондентам издания "Вести.ua".
По словам аналитика, всё упирается в газ, однако если "вылетит" АЭС, то произойдет "катастрофа". Также он отметил, что в Киеве между властными структурами и энергетическими компаниями отсутствует координация. Помимо этого эксперт предположил, что будущие блэкауты на Украине будут учащаться.
"Если в прошлом сезоне они продолжались примерно одни сутки за три дня, то сейчас могут быть отключения по четыре-пять раз в три дня", — заявил Юрий Корольчук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинцы расслабились и стали жить так, как будто в конфликте с Россией "должен победить кто-то другой".
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