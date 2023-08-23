Жителям Украины предрекли катастрофу в случае отключения АЭС зимой

Аварийное отключение какой-либо украинской атомной электростанции (АЭС) в предстоящий отопительный сезон станет "катастрофой" для украинцев. Об этом глава наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал корреспондентам издания "Вести.ua".

По словам аналитика, всё упирается в газ, однако если "вылетит" АЭС, то произойдет "катастрофа". Также он отметил, что в Киеве между властными структурами и энергетическими компаниями отсутствует координация. Помимо этого эксперт предположил, что будущие блэкауты на Украине будут учащаться.

"Если в прошлом сезоне они продолжались примерно одни сутки за три дня, то сейчас могут быть отключения по четыре-пять раз в три дня", — заявил Юрий Корольчук.