Эрдоган заговорил о транзите израильского газа в ЕС после атак на "Турецкий" и "Голубой" потоки

Анкара и Тель-Авив начали переговоры относительно возможности транзита израильского газа через территорию Турции в Европу. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолёта во время возвращения из Азербайджана.

"Европа, в частности, находится в поиске устойчивых источников энергии под влиянием конъюнктуры, сложившейся после российско-украинского конфликта. Известно также, что Израиль стремится транспортировать свои ресурсы в Европу. Наиболее рациональный маршрут — транспортировка этих ресурсов в Европу через Турцию", — цитирует Эрдогана госагентство Anadolu Ajansı.

Турецкий лидер пояснил, что страны обсуждали вопросы транзита голубого топлива на последней встрече. По его словам, работа уже началась.