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26 сентября, 11:34

Эрдоган заговорил о транзите израильского газа в ЕС после атак на "Турецкий" и "Голубой" потоки

Эрдоган сообщил о начале переговоров по транзиту израильского газа в Европу

<p>Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Getty Images / Kay Nietfeld</p>

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Getty Images / Kay Nietfeld

Анкара и Тель-Авив начали переговоры относительно возможности транзита израильского газа через территорию Турции в Европу. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолёта во время возвращения из Азербайджана.

"Европа, в частности, находится в поиске устойчивых источников энергии под влиянием конъюнктуры, сложившейся после российско-украинского конфликта. Известно также, что Израиль стремится транспортировать свои ресурсы в Европу. Наиболее рациональный маршрут — транспортировка этих ресурсов в Европу через Турцию", — цитирует Эрдогана госагентство Anadolu Ajansı.

Турецкий лидер пояснил, что страны обсуждали вопросы транзита голубого топлива на последней встрече. По его словам, работа уже началась.

Путин заявил о готовности России поставлять газ в третьи страны через Турцию

Путин заявил о готовности России поставлять газ в третьи страны через Турцию

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москве стало известно о попытках подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Чёрном море, по которым российское голубое топливо транзитом поставляется через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Андрей Бражников
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