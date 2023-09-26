Эрдоган заговорил о транзите израильского газа в ЕС после атак на "Турецкий" и "Голубой" потоки
Эрдоган сообщил о начале переговоров по транзиту израильского газа в Европу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Getty Images / Kay Nietfeld
Анкара и Тель-Авив начали переговоры относительно возможности транзита израильского газа через территорию Турции в Европу. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолёта во время возвращения из Азербайджана.
"Европа, в частности, находится в поиске устойчивых источников энергии под влиянием конъюнктуры, сложившейся после российско-украинского конфликта. Известно также, что Израиль стремится транспортировать свои ресурсы в Европу. Наиболее рациональный маршрут — транспортировка этих ресурсов в Европу через Турцию", — цитирует Эрдогана госагентство Anadolu Ajansı.
Турецкий лидер пояснил, что страны обсуждали вопросы транзита голубого топлива на последней встрече. По его словам, работа уже началась.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москве стало известно о попытках подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Чёрном море, по которым российское голубое топливо транзитом поставляется через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.