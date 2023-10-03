Стало известно, когда ЕС объявит о переговорах по вступлению Украины в блок
Politico: ЕС намерен объявить о переговорах по вступлению Украины в блок в декабре
В ЕС готовятся к переговорам с Украиной по теме вступления страны в объединение. По данным Politico, официальное объявление о начале диалога ожидается в декабре.
Издание указывает, что государства ЕС предоставили Незалежной статус кандидата на вступление в июне. И теперь Еврокомиссия обязана разместить отчёт, посвящённый тому, насколько хорошо Киев выполняет условия для его включения в блок.
"Политическое давление вокруг этого будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли сопротивляться. Рабочее предположение действительно таково, что к декабрю Европейский совет решит начать переговоры", — отметил один из источников Politico.
Причём для начала переговоров Незалежная должна выполнить семь условий, среди которых судебная реформа и пресечение коррупции. Украинский кабмин в августе отчитался о выполненных лишь двух пунктов. При этом европейские лидеры планируют сделать заявление, которое разрешит переговоры, даже если юридические рамки ещё не доработаны.
Ранее в Европарламенте усомнились, что Украина сможет попасть в ЕС до 2029 года. Там отметили, что для принятия Незалежной Евросоюзу придётся приложить немало усилий.
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