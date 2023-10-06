"Самоубийство": В Польше предрекли конец Европе при вступлении Украины в ЕС

Если Украину примут в состав Евросоюза, то последствия для Европы будут плачевными. Об этом написал в соцсети X польский журналист Лукаш Важеха.

"Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и намёка на дискуссии на эту тему", — заявил Важеха.

Он обратил внимание на то, что, если Украина станет частью ЕС, полякам придётся платить гигантские суммы денег из-за "абсурдной климатической политики", а ещё и терять средства из-за прямой конкуренции с Незалежной.