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6 октября, 04:07

"Самоубийство": В Польше предрекли конец Европе при вступлении Украины в ЕС

Журналист Важеха: Европа совершит самоубийство, если Украина войдёт в ЕС

Если Украину примут в состав Евросоюза, то последствия для Европы будут плачевными. Об этом написал в соцсети X польский журналист Лукаш Важеха.

"Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и намёка на дискуссии на эту тему", — заявил Важеха.

Он обратил внимание на то, что, если Украина станет частью ЕС, полякам придётся платить гигантские суммы денег из-за "абсурдной климатической политики", а ещё и терять средства из-за прямой конкуренции с Незалежной.

В ЕС признали, что не смогут Украине заменить США

В ЕС признали, что не смогут Украине заменить США

Ранее бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не может стать членом Евросоюза, поскольку стране нужны масштабные реформы из-за тотальной коррупции.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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