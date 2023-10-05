В ЕС признали, что не смогут Украине заменить США
Боррель: ЕС не сможет компенсировать Киеву помощь, которую приостановили США
Евросоюз не в состоянии компенсировать Украине помощь, которую приостановили американские власти. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в Брюсселе рассчитывают, что Вашингтон пересмотрит данное решение и возобновит поддержку Киева.
"Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине", — сказал Боррель в разговоре с журналистами по прибытии на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в испанской Гранаде.
Он также добавил, что вместе с украинцами надеется, что Штаты пересмотрят данное решение и всё-таки снова начнут помогать Киеву.
Напомним, президент США Джо Байден допускал возможность приостановки деятельности федерального правительства из-за неутверждения бюджета. Он признался, что не знает, как избежать шатдауна. Сенат и Палата представителей приняли проект временного бюджета на 45-дневный срок. Документ, в котором не упоминается поддержка Украины, уже подписал президент.
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