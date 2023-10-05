В ЕС признали, что не смогут Украине заменить США

Евросоюз не в состоянии компенсировать Украине помощь, которую приостановили американские власти. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в Брюсселе рассчитывают, что Вашингтон пересмотрит данное решение и возобновит поддержку Киева.

"Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине", — сказал Боррель в разговоре с журналистами по прибытии на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в испанской Гранаде.

Он также добавил, что вместе с украинцами надеется, что Штаты пересмотрят данное решение и всё-таки снова начнут помогать Киеву.

