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5 октября, 11:20

В ЕС признали, что не смогут Украине заменить США

Боррель: ЕС не сможет компенсировать Киеву помощь, которую приостановили США

Евросоюз не в состоянии компенсировать Украине помощь, которую приостановили американские власти. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в Брюсселе рассчитывают, что Вашингтон пересмотрит данное решение и возобновит поддержку Киева.

"Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине", — сказал Боррель в разговоре с журналистами по прибытии на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в испанской Гранаде.

Он также добавил, что вместе с украинцами надеется, что Штаты пересмотрят данное решение и всё-таки снова начнут помогать Киеву.


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Напомним, президент США Джо Байден допускал возможность приостановки деятельности федерального правительства из-за неутверждения бюджета. Он признался, что не знает, как избежать шатдауна. Сенат и Палата представителей приняли проект временного бюджета на 45-дневный срок. Документ, в котором не упоминается поддержка Украины, уже подписал президент.

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Наталья Исакова
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