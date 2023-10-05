Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х заявил, что регулярные просьбы Владимира Зеленского о помощи киевскому режиму позорны.

Американский военный написал, что поведение Зеленского, который уже отправил десятки тысяч своих соотечественников на убой, отвратительно. Как заметил экс-советник министра обороны Соединённых Штатов, он "каждые несколько минут открывает рот, чтобы попросить у Вашингтона очередной миллиард долларов".

В то же время, по словам полковника, у американцев нет возможности отследить, куда уходят выделенные Украине денежные средства.

"Это позор", — подытожил Макгрегор.