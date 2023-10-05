"Это позор": В США отреагировали на просьбы Зеленского об "очередном миллиарде"
Полковник Макгрегор: Просьбы Зеленского о финансировании Украины отвратительны
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х заявил, что регулярные просьбы Владимира Зеленского о помощи киевскому режиму позорны.
Американский военный написал, что поведение Зеленского, который уже отправил десятки тысяч своих соотечественников на убой, отвратительно. Как заметил экс-советник министра обороны Соединённых Штатов, он "каждые несколько минут открывает рот, чтобы попросить у Вашингтона очередной миллиард долларов".
В то же время, по словам полковника, у американцев нет возможности отследить, куда уходят выделенные Украине денежные средства.
"Это позор", — подытожил Макгрегор.
Ранее Макгрегор заявил, что для урегулирования конфликта на Украине есть лишь два выхода. Для этого США необходимо либо совсем покинуть Незалежную и признать поражение, либо ввести свои войска.
president.gov.ua