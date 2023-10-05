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5 октября, 05:09

"Это позор": В США отреагировали на просьбы Зеленского об "очередном миллиарде"

Полковник Макгрегор: Просьбы Зеленского о финансировании Украины отвратительны

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х заявил, что регулярные просьбы Владимира Зеленского о помощи киевскому режиму позорны.

Американский военный написал, что поведение Зеленского, который уже отправил десятки тысяч своих соотечественников на убой, отвратительно. Как заметил экс-советник министра обороны Соединённых Штатов, он "каждые несколько минут открывает рот, чтобы попросить у Вашингтона очередной миллиард долларов".

В то же время, по словам полковника, у американцев нет возможности отследить, куда уходят выделенные Украине денежные средства.

"Это позор", — подытожил Макгрегор.

В США призвали Украину пойти на мир из-за критических потерь ВСУ

В США призвали Украину пойти на мир из-за критических потерь ВСУ

Ранее Макгрегор заявил, что для урегулирования конфликта на Украине есть лишь два выхода. Для этого США необходимо либо совсем покинуть Незалежную и признать поражение, либо ввести свои войска.

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president.gov.ua

Алексей Соловьёв
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