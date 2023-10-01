В США увидели два выхода из украинского кризиса

Для урегулирования конфликта на Украине есть лишь два выхода. Для этого, по мнению бывшего советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, США необходимо либо совсем покинуть Незалежную и признать поражение, либо ввести свои войска.

"Мы дошли до того момента, когда нам придётся либо сказать, что всё, мы больше ничего не можем сделать, потому что слишком велик риск прямой войной с Россией, либо мы ввязываемся глубже и говорим об использовании наших сухопутных войск", — написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Вместе с тем военный указал на неготовность американцев к развитию событий по второму сценарию и призвал стороны наконец прийти к мировому соглашению.

"Помиритесь, дураки!" — заключил Макгрегор.