В США призвали Украину пойти на мир из-за критических потерь ВСУ
Полковник Макгрегор призвал Киев пойти на мир из-за критических потерь ВСУ
Украинские власти в данный момент находятся не в лучшем положении, и поэтому им следует пойти на мир. Всё дело в потерях Вооружённых сил Украины, которые достигли критического уровня, заявил в социальной сети Х экс-советник главы Министерства обороны Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор.
"Украинская фаза войны подошла к концу. Они теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте", — заявил американец.
Говоря о Первой мировой войне, он напомнил про обстановку на Западном фронте в 1918 году. Тогда потери союзных сил составляли в среднем тысячу человек в день.
Украинская армия несёт существенные потери как в технике, так и в живой силе. Всё больше бойцов ВСУ отказываются воевать и добровольно складывают оружие. Так, несколько дней назад очередная группа украинских солдат сдалась в плен ВС РФ у Работина после провального наступления. А накануне стало известно, что командование ВСУ выводит в тыл 47-ю механизированную бригаду из района Работина Запорожской области, так как бойцы отказываются воевать из-за огромных потерь.
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