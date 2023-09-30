Украинские власти в данный момент находятся не в лучшем положении, и поэтому им следует пойти на мир. Всё дело в потерях Вооружённых сил Украины, которые достигли критического уровня, заявил в социальной сети Х экс-советник главы Министерства обороны Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор.

"Украинская фаза войны подошла к концу. Они теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте", — заявил американец.