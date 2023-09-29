ВСУ выводят в тыл мехбригаду из-под Работина из-за отказа бойцов воевать
МО РФ: Командование ВСУ выводит в тыл 47-ю бригаду из района Работина
Командование Вооружённых сил Украины выводит в тыл 47-ю механизированную бригаду из района Работина Запорожской области, так как бойцы отказываются воевать из-за огромных потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населённого пункта Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесённых потерь", — говорится в заявлении ведомства.
Ситуация для ВСУ на Запорожском направлении остаётся катастрофической. Так, в ходе боёв потери противника составили более 330 военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.
А ранее командир десантно-штурмового подразделения ВСУ проговорился, что Украина лишилась большого количества военной техники во время боевых действий рядом с сёлами Работино и Вербовое Запорожской области. В том числе речь идёт о немецких БМП Marder и бронированных машин Stryker из США. А газета The New York Times сообщала и об огромных людских потерях ВСУ на этом участке фронта.
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