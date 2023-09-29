ВСУ выводят в тыл мехбригаду из-под Работина из-за отказа бойцов воевать

Командование Вооружённых сил Украины выводит в тыл 47-ю механизированную бригаду из района Работина Запорожской области, так как бойцы отказываются воевать из-за огромных потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населённого пункта Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесённых потерь", — говорится в заявлении ведомства.