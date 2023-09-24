Регион

Уведомления отключены

23 сентября, 23:07

Marder и Stryker : ВСУ проговорились об огромных потерях зарубежной техники у Работина

WP: ВСУ потеряли много боевой техники вблизи сёл Работино и Вербовое

Украина лишилась большого количества военной техники во время боевых действий рядом с сёлами Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом пишет газета Washington Post, цитируя командира десантно-штурмового подразделения ВСУ.

"Там было потеряно много техники", — подтвердил командир.

В том числе речь идёт о потере немецких БМП Marder и бронированных машин Stryker из США.

На Украине назвали минимальную цель ВСУ для успеха наступления

На Украине назвали минимальную цель ВСУ для успеха наступления

Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. Не так давно Владимир Зеленский признался, что не уверен в том, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении до конца года. Между тем украинские военные продолжают добровольно складывать оружие, используя открытый радиоканал.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров