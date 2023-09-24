Marder и Stryker : ВСУ проговорились об огромных потерях зарубежной техники у Работина
WP: ВСУ потеряли много боевой техники вблизи сёл Работино и Вербовое
Украина лишилась большого количества военной техники во время боевых действий рядом с сёлами Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом пишет газета Washington Post, цитируя командира десантно-штурмового подразделения ВСУ.
"Там было потеряно много техники", — подтвердил командир.
В том числе речь идёт о потере немецких БМП Marder и бронированных машин Stryker из США.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. Не так давно Владимир Зеленский признался, что не уверен в том, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении до конца года. Между тем украинские военные продолжают добровольно складывать оружие, используя открытый радиоканал.
Flickr / Ministryofdefenceua