На Украине назвали минимальную цель ВСУ для успеха наступления

Взятие города Токмак в Запорожской области является минимальным требованием для "успешного" контрнаступления Вооружённых сил Украины. Такое заявление сделал командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский.

"Токмак — это цель-минимум. Главная цель — добраться до наших государственных границ", — сказал он в беседе с телеканалом CNN.

При этом Тарнавский отметил, что погода может создать серьёзные препятствия. Однако ВСУ в основном продвигаются без техники, поэтому вряд ли это сильно повлияет на контрнаступление.