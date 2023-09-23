На Украине назвали минимальную цель ВСУ для успеха наступления
Генерал ВСУ Тарнавский: Взятие Токмака — минимальная цель для контрнаступления
Взятие города Токмак в Запорожской области является минимальным требованием для "успешного" контрнаступления Вооружённых сил Украины. Такое заявление сделал командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский.
"Токмак — это цель-минимум. Главная цель — добраться до наших государственных границ", — сказал он в беседе с телеканалом CNN.
При этом Тарнавский отметил, что погода может создать серьёзные препятствия. Однако ВСУ в основном продвигаются без техники, поэтому вряд ли это сильно повлияет на контрнаступление.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель списал провал украинского контрнаступления на минные поля. По его словам, провести полномасштабный "контрнаступ" было бы самоубийством для Украины.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. Не так давно Владимир Зеленский признался, что не уверен в том, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении до конца года. Между тем украинские военные продолжают добровольно складывать оружие, используя открытый радиоканал.
t.me / V_Zelenskiy_official