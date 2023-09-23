Командир "Ахмата" оценил "успехи" ВСУ за период контрнаступления

"Украинское контрнаступление — в принципе, его даже оценивать не нужно, его нужно считать неудавшимся, наверное, только эту оценку можно ему дать. Да, противник пытался всеми своими усилиями продавить линию обороны, но, как мы знаем, ни на одном из участков линии соприкосновения противник не смог добиться каких бы то ни было ощутимых результатов", — пояснил Алаудинов.