Командир "Ахмата" оценил "успехи" ВСУ за период контрнаступления
Глава "Ахмата" Алаудинов: ВСУ не добились особых результатов от контрнаступления
Украине не удалось достичь никаких успехов на фронте за 3,5 месяца "контрнаступления". Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Украинское контрнаступление — в принципе, его даже оценивать не нужно, его нужно считать неудавшимся, наверное, только эту оценку можно ему дать. Да, противник пытался всеми своими усилиями продавить линию обороны, но, как мы знаем, ни на одном из участков линии соприкосновения противник не смог добиться каких бы то ни было ощутимых результатов", — пояснил Алаудинов.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. А ранее стало известно, что у Украины к октябрю могут иссякнуть запасы британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp. Тем временем в США заявили, что никакое западное оружие не поможет Украине победить.
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