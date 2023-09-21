В случае продолжения контрнаступления ВСУ грозит мятеж. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на сотрудника разведки США.

"Правда в том, что, если бы украинской армии приказали продолжить наступление, армия бы взбунтовалась", — приводит Херш слова сотрудника разведки.

По словам военнослужащего, украинские солдаты не хотят умирать больше, "но это не соответствует той ерунде за авторством Белого дома". Также Херш со ссылкой на источник сообщает, что на продолжении конфликта настаивает Владимир Зеленский. В его штаб-квартире и офисе президента США Джо Байдена не обсуждается идея о переговорах, отметил журналист. При этом, по его словам, все заявления Киева об успешном контрнаступлении являются ложью.