Херш узнал о возможном мятеже в рядах ВСУ
Журналист Херш: Продолжение контрнаступления ВСУ повлекло бы за собой мятеж
В случае продолжения контрнаступления ВСУ грозит мятеж. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на сотрудника разведки США.
"Правда в том, что, если бы украинской армии приказали продолжить наступление, армия бы взбунтовалась", — приводит Херш слова сотрудника разведки.
По словам военнослужащего, украинские солдаты не хотят умирать больше, "но это не соответствует той ерунде за авторством Белого дома". Также Херш со ссылкой на источник сообщает, что на продолжении конфликта настаивает Владимир Зеленский. В его штаб-квартире и офисе президента США Джо Байдена не обсуждается идея о переговорах, отметил журналист. При этом, по его словам, все заявления Киева об успешном контрнаступлении являются ложью.
Ранее американский бизнесмен, изобретатель и один из богатейших людей мира Илон Маск высказался о провальном украинском контрнаступлении. Он указал на то, что Киев потерял слишком много людей, но существенного результата на поле боя так и не добился.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. А ранее стало известно, что у Украины к октябрю могут иссякнуть запасы британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp. Тем временем в США заявили, что никакое западное оружие не поможет Украине победить.
Getty Images / Jose Colon