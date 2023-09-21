NYT раскрыла данные об огромных потерях ВСУ возле села Работино

Украинские войска понесли огромные потери при контрнаступлении в районе села Работино Запорожской области. Как сообщает New York Times (NYT), точное число погибших бойцов ВСУ неизвестно, но спутниковые снимки показывают, что минимальные территориальные приобретения Украины на фоне количества потерь смотрятся абсолютно непропорциональными.

"Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит", — пишет издание.