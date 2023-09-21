NYT раскрыла данные об огромных потерях ВСУ возле села Работино
NYT: Число потерь ВСУ непропорционально занятой в районе села Работино площади
Украинские войска понесли огромные потери при контрнаступлении в районе села Работино Запорожской области. Как сообщает New York Times (NYT), точное число погибших бойцов ВСУ неизвестно, но спутниковые снимки показывают, что минимальные территориальные приобретения Украины на фоне количества потерь смотрятся абсолютно непропорциональными.
"Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит", — пишет издание.
Также американские журналисты отмечают, что на фоне провального контрнаступления Украина попросту может остаться без помощи со стороны Запада, из-за чего Киеву придётся-таки наконец сесть за стол переговоров с Москвой.
Ранее Владимир Зеленский признался, что не уверен в том, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении до конца года. Между тем украинские военные продолжают добровольно складывать оружие, используя открытый радиоканал.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. А ранее стало известно, что у Украины к октябрю могут иссякнуть запасы британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp. Тем временем в США заявили, что никакое западное оружие не поможет Украине победить.
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