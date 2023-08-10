Регион

Уведомления отключены

10 августа, 08:39

В Словакии объяснили, почему Украина не победит, даже если ей поставят "всё оружие мира"

Экс-премьер Словакии Фицо: Вооружая Украину, мы лишь продлеваем конфликт

Дальнейшие усилия европейских партнёров по вооружению Украины не способствуют скорейшему окончанию конфликта. Об этом заявил экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо. В своём видеообращении в соцсетях он призвал искать другие пути выхода из кризиса, поскольку силовой метод здесь неприменим.

"Мы все знаем, что можем отправить на Украину хоть всё оружие мира, но у этого конфликта нет военного решения. Продолжение и поддержка этой войны дают уверенность только в гибели людей с обеих сторон", — резюмировал Фицо.

В Словакии официально разрешили девяти гражданам воевать за ВСУ

В Словакии официально разрешили девяти гражданам воевать за ВСУ

Ранее пленный боец ВСУ посетовал, что на Украине "уже не осталось мужчин", а люди хотят только одного — мира. Тем временем общий объём помощи Запада Украине уже превысил астрономические 160 млрд долларов и останавливаться он не намерен.

Обложка ©

Getty Images / Paula Bronstein

Марина Калегина
  • Новости
  • Словакия
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров