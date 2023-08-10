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Регион
Опубликовано 10 августа 2023, 08:39
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В Словакии объяснили, почему Украина не победит, даже если ей поставят "всё оружие мира"

Экс-премьер Словакии Фицо: Вооружая Украину, мы лишь продлеваем конфликт

Дальнейшие усилия европейских партнёров по вооружению Украины не способствуют скорейшему окончанию конфликта. Об этом заявил экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо. В своём видеообращении в соцсетях он призвал искать другие пути выхода из кризиса, поскольку силовой метод здесь неприменим.

"Мы все знаем, что можем отправить на Украину хоть всё оружие мира, но у этого конфликта нет военного решения. Продолжение и поддержка этой войны дают уверенность только в гибели людей с обеих сторон", — резюмировал Фицо.

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Ранее пленный боец ВСУ посетовал, что на Украине "уже не осталось мужчин", а люди хотят только одного — мира. Тем временем общий объём помощи Запада Украине уже превысил астрономические 160 млрд долларов и останавливаться он не намерен.

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Getty Images / Paula Bronstein

Марина Калегина
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