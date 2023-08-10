В Словакии объяснили, почему Украина не победит, даже если ей поставят "всё оружие мира"
Экс-премьер Словакии Фицо: Вооружая Украину, мы лишь продлеваем конфликт
Дальнейшие усилия европейских партнёров по вооружению Украины не способствуют скорейшему окончанию конфликта. Об этом заявил экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо. В своём видеообращении в соцсетях он призвал искать другие пути выхода из кризиса, поскольку силовой метод здесь неприменим.
"Мы все знаем, что можем отправить на Украину хоть всё оружие мира, но у этого конфликта нет военного решения. Продолжение и поддержка этой войны дают уверенность только в гибели людей с обеих сторон", — резюмировал Фицо.
Ранее пленный боец ВСУ посетовал, что на Украине "уже не осталось мужчин", а люди хотят только одного — мира. Тем временем общий объём помощи Запада Украине уже превысил астрономические 160 млрд долларов и останавливаться он не намерен.
Getty Images / Paula Bronstein