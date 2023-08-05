В Словакии официально разрешили девяти гражданам воевать за ВСУ
Президент Словакии Чапутова разрешила девяти согражданам присоединиться к ВСУ
Словацкий лидер Зузана Чапутова позволила девяти согражданам воевать на стороне Украины. Об этом заявил директор департамента по связям с общественностью администрации президента республики Йозеф Матей.
"С 24 февраля 2022 года президент Словакии приняла решения по 35 обращениям с просьбой позволить присоединиться к Вооружённым силам Украины, из них было девять положительных и 26 отрицательных", — приводит его слова TASR.
При этом через пару месяцев Украина может остаться без Словакии — ключевого для неё союзника в Европе. Дело в том, что политический кризис в Братиславе "оставляет широко открытыми двери" для прихода к власти партии, более враждебно настроенной по отношению к Киеву.
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