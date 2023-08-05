Регион

Уведомления отключены

5 августа, 17:33

В Словакии официально разрешили девяти гражданам воевать за ВСУ

Президент Словакии Чапутова разрешила девяти согражданам присоединиться к ВСУ

Словацкий лидер Зузана Чапутова позволила девяти согражданам воевать на стороне Украины. Об этом заявил директор департамента по связям с общественностью администрации президента республики Йозеф Матей.

"С 24 февраля 2022 года президент Словакии приняла решения по 35 обращениям с просьбой позволить присоединиться к Вооружённым силам Украины, из них было девять положительных и 26 отрицательных", — приводит его слова TASR.

В Словакии заявили об опустошении складов оружия в Европе из-за Украины

В Словакии заявили об опустошении складов оружия в Европе из-за Украины

При этом через пару месяцев Украина может остаться без Словакии — ключевого для неё союзника в Европе. Дело в том, что политический кризис в Братиславе "оставляет широко открытыми двери" для прихода к власти партии, более враждебно настроенной по отношению к Киеву.

Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Никита Осипов
  • Новости
  • Словакия
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров