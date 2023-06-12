В Словакии заявили об опустошении складов оружия в Европе из-за Украины
Словацкий политик Пеллегрини: В стране уже нет ресурсов для помощи Украине
Все европейские склады с оружием, в том числе в Братиславе, уже опустошены, заявил бывший премьер Словакии и лидер партии "Голос — социальная демократия" Петер Пеллегрини. По его оценке, на их восполнение уйдёт примерно 5–10 лет.
"Опустошены склады [с вооружениями] по всей Европе, все армии будут восполнять <…> запасы. Это работа на 5–10 лет", — сказал политик газете Pravda.sk.
Из-за недостатка ресурсов Братислава больше не сможет оказывать значительную помощь Киеву, пояснил он. При этом Пеллегрини также заявил о желании страны производить боеприпасы, которые Евросоюз мог бы у неё закупать.
Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов. В списке значатся системы ПВО Hawk, беспилотники Puma, боеприпасы для ракетных комплексов с лазерным наведением и снаряды.
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