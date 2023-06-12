В Словакии заявили об опустошении складов оружия в Европе из-за Украины

Все европейские склады с оружием, в том числе в Братиславе, уже опустошены, заявил бывший премьер Словакии и лидер партии "Голос — социальная демократия" Петер Пеллегрини. По его оценке, на их восполнение уйдёт примерно 5–10 лет.

"Опустошены склады [с вооружениями] по всей Европе, все армии будут восполнять <…> запасы. Это работа на 5–10 лет", — сказал политик газете Pravda.sk.

Из-за недостатка ресурсов Братислава больше не сможет оказывать значительную помощь Киеву, пояснил он. При этом Пеллегрини также заявил о желании страны производить боеприпасы, которые Евросоюз мог бы у неё закупать.