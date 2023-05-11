Украина может остаться без ключевого союзника в Европе, пишут СМИ

Украина может потерять одного из ближайших европейских союзников в лице Словакии. Политический кризис в Братиславе "оставляет широко открытыми двери" для прихода к власти партии, более враждебно настроенной по отношению к Незалежной, пишет обозреватель британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс.

После отставки премьер-министра Эдуарда Хегера в Словакии на этой неделе будет сформировано временное правительство. Парламентские выборы пройдут 30 сентября. Претендентом на победу в них является левый популист и скептик по отношению к Украине Роберт Фицо, пишет журналист.

По его словам, после хаоса последних месяцев многие крупные политические деятели Словакии настолько друг друга ненавидят, что неспособны создать функционирующую коалицию.

"Однако есть одна партия, которая кажется достаточно сильной, чтобы возглавить правительство, — и это не очень хорошая новость для Украины или ЕС. Левая популистская социал-демократическая партия Smer лидирует в опросах общественного мнения, возглавляемая дважды бывшим премьер-министром Робертом Фицо, самым противоречивым политиком Словакии и суровым критиком реакции Запада на войну на Украине", — утверждает Наттрасс.

По словам обозревателя, Фицо сделал оппозицию военной поддержке Украины своей визитной карточкой, а его взгляды поддерживает значительная часть электората.