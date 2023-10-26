Премьер Словакии отказался от военной помощи Украине и "вредных" санкций против России
Премьер Словакии Фицо заявил, что страна не окажет военную помощь Украине
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что не собирается поддерживать очередные антироссийские санкции Европы, которые могут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе. Также он подтвердил, что страна прекращает военную помощь Украине.
"Если санкции будут приносить нам (Словакии. — Прим. Лайфа) ущерб, то я не вижу никакой причины их поддерживать", — цитирует политика портал pravda.sk.
Ранее сообщалось, что президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Это решение связывают с победой на парламентских выборах партии "Направление — социальная демократия" (Smer-SD), которая считается антиукраинской. По словам Чапутовой, игнорировать позицию парламентского большинства нельзя.