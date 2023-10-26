Премьер Словакии отказался от военной помощи Украине и "вредных" санкций против России

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что не собирается поддерживать очередные антироссийские санкции Европы, которые могут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе. Также он подтвердил, что страна прекращает военную помощь Украине.

"Если санкции будут приносить нам (Словакии. — Прим. Лайфа) ущерб, то я не вижу никакой причины их поддерживать", — цитирует политика портал pravda.sk.