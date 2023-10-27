Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине €50 млрд из фонда ЕС
Politico: Венгрия и Словакия не поддержали пакет помощи Украине на €50 млрд
Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо на саммите ЕС в Брюсселе выступили против выделения пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом сообщила газета Politico.
По информации дипломата, знакомого с ходом обсуждений, Фицо обосновал свой отказ высоким уровнем коррупции на Украине. Орбан же заранее публично озвучил своё решение, пояснив, что "поддержка ЕС не работает". Издание напоминает, что изменение бюджета требует согласия всех 27 членов Евросоюза.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен об отказе Братиславы снабжать Киев оружием. Он также подчеркнул, что отныне республика будет выступать против введения антироссийских санкций.
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