Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине €50 млрд из фонда ЕС

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо на саммите ЕС в Брюсселе выступили против выделения пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом сообщила газета Politico.

По информации дипломата, знакомого с ходом обсуждений, Фицо обосновал свой отказ высоким уровнем коррупции на Украине. Орбан же заранее публично озвучил своё решение, пояснив, что "поддержка ЕС не работает". Издание напоминает, что изменение бюджета требует согласия всех 27 членов Евросоюза.