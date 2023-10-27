Орбан призвал ЕС придумать "план Б", потому что Украина не победит

ЕС необходимо разработать новый план действий по Украине, так как Москва не проиграет в конфликте с Киевом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, действия Европы по данному направлению были провальными. Политик уточнил, что, согласно плану Евросоюза, Незалежная должна была вести "оборонительную войну", а Брюссель — оказывать ей военную и финансовую помощь.

"Несколько месяцев назад было объявлено о начале контрнаступления Украины. Если бы данная цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, тогда можно было бы просить деньги, однако эта стратегия провалилась", — отметил Орбан в беседе с радио Kossuth.

Премьер Венгрии заявил, что сразу понял, что стратегия Евросоюза провальная, однако ему не поверили. По его мнению, сейчас нужно "составить план Б". Кроме того, Орбан потребовал поменять руководство ЕС на ближайших выборах, так как текущие лидеры не способны решать проблемы.