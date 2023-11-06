Украинская армия лишилась резервов живой силы, достаточных для продолжения активных боевых действий на линии фронта. Тем самым ВСУ поставили крест на планах Североатлантического альянса, который делал ставку на людские ресурсы Незалежной, считает бывший американский дипломат Час Фриман.

"У Украины кончилось пушечное мясо. Следовательно, у НАТО тоже закончилось пушечное мясо. Если вся ваша программа заключалась в том, чтобы сражаться до последнего украинца, а они заканчиваются, то у вас нет программы", — заявил он в интервью ютуб-каналу Dialogue works.

Также дипломат порассуждал о вероятных последствиях сокращения численности ВСУ. В конечном итоге это может обернуться для Киева утратой контроля над новыми территориями, уверен Фриман. Бесследно ситуация не закончится и для альянса, который уже трещит по швам из-за провалов украинских войск, подытожил он.