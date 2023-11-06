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6 ноября, 01:13

Время пришло: США придумали хитрый план по бегству с Украины при помощи Зеленского

Figaro: США переложат на Зеленского заключение мира на Украине

Американские власти уже смирились со своим поражением на Украине и ищут способы избежать позорного выхода из конфликта. Помочь Вашингтону придётся Владимиру Зеленскому, на которого возложат миротворческую миссию, пришёл к выводу директор по исследованиям Института Хадсона Уолтер Мид.

Аналитик подчеркнул, что США проиграли в Незалежной дважды. Первой неудачей стало само начало спецоперации России, тогда как второй — провальное планирование контрнаступления ВСУ, рассказал он французской газете Figaro.

"Стратегия Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже всё решили сами", — раскрыл замысел Белого дома Мид.

Зеленский попросил денег на "новую стратегию войны" против России

Зеленский попросил денег на "новую стратегию войны" против России

Ранее Зеленский признался, что лидеры Евросоюза и США в начале конфликта давили на Киев, призывая Украину сесть за стол переговоров с Россией. Впрочем, сейчас такие требования сведены к нулю, рассказал он.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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