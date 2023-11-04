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4 ноября, 16:29

"Никто на меня не давит": Зеленский отреагировал на сообщения о принуждении к переговорам с РФ

Зеленский сообщил, что Евросоюз и США не склоняют его к переговорам с Россией

Владимир Зеленский сообщил, что никто из лидеров Евросоюза и Соединённых Штатов Америки не давит на него, чтобы провести переговоры с Россией. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

"Никто сегодня не давит на меня. Всё это было с начала [боевых действий] и до [них]. На сегодня никто из лидеров Евросоюза, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то отдавали", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что диалога с РФ не будет. Тема давления западных стран на Незалежную с целью проведения переговоров поддерживается даже гражданами Украины, и это неприятно, добавил он.

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Ранее телеканал NBC сообщил, что США и Европа обсуждают с Киевом возможные условия переговоров с Россией. Зарубежные чиновники переживают, что конфликт зашёл в тупик, о чём не так давно говорил главком ВСУ Валерий Залужный, и раздумывают над тем, от чего Украина могла бы отказаться ради заключения соглашения с РФ. С Залужным уже поспорил Зеленский, заявив, что тот просто устал.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Eric Lalmand

Никита Осипов
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