"Никто на меня не давит": Зеленский отреагировал на сообщения о принуждении к переговорам с РФ
Зеленский сообщил, что Евросоюз и США не склоняют его к переговорам с Россией
Владимир Зеленский сообщил, что никто из лидеров Евросоюза и Соединённых Штатов Америки не давит на него, чтобы провести переговоры с Россией. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.
"Никто сегодня не давит на меня. Всё это было с начала [боевых действий] и до [них]. На сегодня никто из лидеров Евросоюза, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то отдавали", — отметил он.
Зеленский подчеркнул, что диалога с РФ не будет. Тема давления западных стран на Незалежную с целью проведения переговоров поддерживается даже гражданами Украины, и это неприятно, добавил он.
Ранее телеканал NBC сообщил, что США и Европа обсуждают с Киевом возможные условия переговоров с Россией. Зарубежные чиновники переживают, что конфликт зашёл в тупик, о чём не так давно говорил главком ВСУ Валерий Залужный, и раздумывают над тем, от чего Украина могла бы отказаться ради заключения соглашения с РФ. С Залужным уже поспорил Зеленский, заявив, что тот просто устал.
ТАСС / IMAGO / Eric Lalmand