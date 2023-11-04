"Никаких денег": В Киеве остались недовольны визитом главы ЕК фон дер Ляйен
Экс-советник Кучмы Соскин: Фон дер Ляйен приехала в Киев ради своих амбиций
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Обложка © Сайт Зеленского
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен наведалась в Киев не ради помощи украинцам, а ради собственных карьерных амбиций. С таким заявлением выступил бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Никаких денег не дадут. Просто она (фон дер Ляйен. — Прим. Лайфа) приехала. Ну, надо приехать, поддержать парня этого, Зеленского. Но она уже всё, играет последний акт. Она просто должна красиво это делать, чтобы иметь перспективное политическое будущее", — сказал политолог на своём YouTube-канале.
Как считает Соскин, в скором времени фон дер Ляйен сместят с поста главы ЕК, поэтому её обещания о поддержке Киева не имеют под собой оснований.
Как уже писал Лайф, фон дер Ляйен приехала на Украину утром 4 ноября. На вокзале в Киеве её встретил Владимир Зеленский. Украинская сторона ожидает получить от главы ЕК "позитивный сигнал" о начале переговоров по вступлению Незалежной в Евросоюз.