Регион

Уведомления отключены

4 ноября, 07:54

В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, ожидается её выступление в Верховной раде. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

В Киеве ожидают получить от фон дер Ляйен "позитивный сигнал" о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Однако источник издания "Страна" заявил, что никаких решений в этот визит принято не будет.

Европу предупредили о серьёзном афтершоке от "постыдной ссоры" Мишеля и фон дер Ляйен

Европу предупредили о серьёзном афтершоке от "постыдной ссоры" Мишеля и фон дер Ляйен

А ранее СМИ узнали о недовольстве европейских политиков и дипломатов поведением Урсулы фон дер Ляйен. Её обвиняют в превышении полномочий и "королевских замашках". А ранее фон дер Ляйен оказалась в центре другого скандала, устроив заочную перепалку с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Обложка ©

ТАСС / AP / Toby Melville

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров