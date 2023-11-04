В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, ожидается её выступление в Верховной раде. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

В Киеве ожидают получить от фон дер Ляйен "позитивный сигнал" о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Однако источник издания "Страна" заявил, что никаких решений в этот визит принято не будет.