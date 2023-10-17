"Ведёт себя как королева": В Европе недовольны поведением фон дер Ляйен
Politico: В ЕС фон дер Ляйен обвиняют в превышении полномочий
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Getty Images / Thierry Monasse
Политики и дипломаты стран ЕС обвиняют главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий. По данным источников Politico, недовольство вызывают решения чиновницы, которые принимаются без согласования с членами Евросоюза, а также "королевское поведение".
"Она всё чаще ведёт себя как королева", — заявил изданию европейский дипломат на условиях анонимности.
В частности, политики недовольны решениями, которые были приняты без согласования с членами ЕС, а также поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим в ходе атаки ХАМАС, но не призвала соблюдать международное право и по отношению к населению сектора Газа.
Politico также уточняет, что в частных беседах дипломаты и политики жалуются на то, что фон дер Ляйен выходит за рамки должностных обязанностей и принимает решения на основе мнения небольшой группы советников.
А ранее СМИ узнали, что Урсула фон дер Ляйен устроила заочную перепалку с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В одном из интервью Мишель подверг критике инициативы фон дер Ляйен, а также обвинил её в превышении должностных полномочий. В Еврокомиссии эти обвинения отвергли.