Регион

Уведомления отключены

17 октября, 10:09

"Ведёт себя как королева": В Европе недовольны поведением фон дер Ляйен

Politico: В ЕС фон дер Ляйен обвиняют в превышении полномочий

<p>Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Getty Images / Thierry Monasse</p>

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Getty Images / Thierry Monasse

Политики и дипломаты стран ЕС обвиняют главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий. По данным источников Politico, недовольство вызывают решения чиновницы, которые принимаются без согласования с членами Евросоюза, а также "королевское поведение".

"Она всё чаще ведёт себя как королева", — заявил изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

В частности, политики недовольны решениями, которые были приняты без согласования с членами ЕС, а также поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим в ходе атаки ХАМАС, но не призвала соблюдать международное право и по отношению к населению сектора Газа.

Politico также уточняет, что в частных беседах дипломаты и политики жалуются на то, что фон дер Ляйен выходит за рамки должностных обязанностей и принимает решения на основе мнения небольшой группы советников.

Во Франции заявления фон дер Ляйен об Израиле сравнили с "воинствующим лаем"

Во Франции заявления фон дер Ляйен об Израиле сравнили с "воинствующим лаем"

А ранее СМИ узнали, что Урсула фон дер Ляйен устроила заочную перепалку с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В одном из интервью Мишель подверг критике инициативы фон дер Ляйен, а также обвинил её в превышении должностных полномочий. В Еврокомиссии эти обвинения отвергли.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ЕС
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров