"Ведёт себя как королева": В Европе недовольны поведением фон дер Ляйен

Политики и дипломаты стран ЕС обвиняют главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий. По данным источников Politico, недовольство вызывают решения чиновницы, которые принимаются без согласования с членами Евросоюза, а также "королевское поведение".

"Она всё чаще ведёт себя как королева", — заявил изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

В частности, политики недовольны решениями, которые были приняты без согласования с членами ЕС, а также поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим в ходе атаки ХАМАС, но не призвала соблюдать международное право и по отношению к населению сектора Газа.

Politico также уточняет, что в частных беседах дипломаты и политики жалуются на то, что фон дер Ляйен выходит за рамки должностных обязанностей и принимает решения на основе мнения небольшой группы советников.