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16 октября, 03:12

Во Франции заявления фон дер Ляйен об Израиле сравнили с "воинствующим лаем"

Филиппо: В заявлениях об Израиле фон дер Ляйен использует воинственную риторику

<p>Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU / EPA</p>

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU / EPA

В заявлениях о ситуации на Ближнем Востоке глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, сравнив высказывания фон дер Ляйен с лаем.

Он заявил, что Евросоюз нарушил все свои обещания Франции, из-за чего страна не имеет больше никакого голоса в мире. По мнению Филиппо, Париж должен заботиться об израильском и палестинском гражданском населении, думать о деэскалации конфликта, но теперь он молчит.

"О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен", — написал он в социальной сети X.

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Оксана Попова
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