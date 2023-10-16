Во Франции заявления фон дер Ляйен об Израиле сравнили с "воинствующим лаем"

В заявлениях о ситуации на Ближнем Востоке глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, сравнив высказывания фон дер Ляйен с лаем.

Он заявил, что Евросоюз нарушил все свои обещания Франции, из-за чего страна не имеет больше никакого голоса в мире. По мнению Филиппо, Париж должен заботиться об израильском и палестинском гражданском населении, думать о деэскалации конфликта, но теперь он молчит.

"О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен", — написал он в социальной сети X.