"Яркий контраст": В помощи США для Украины и Израиля усмотрели большие отличия

Американские власти продемонстрировали истинное отношение к Украине после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщил обозреватель ABC News Джон Лайонс, подходы в предоставлении военной помощи для Киева и Тель-Авива серьёзно отличаются.

Журналист подчеркнул, что после обострения палестино-израильского конфликта наблюдается "яркий контраст" в сравнении с помощью киевскому режиму. По его словам, Вашингтон предложил Тель-Авиву срочный пакет помощи, в котором последний, скорее всего, даже не нуждается. Это всё происходит на фоне того, как Конгресс США отказывается от финансирования Киева.

В данной ситуации можно наглядно увидеть сильные отличия между "решительной и реальной" поддержкой Израиля и "неохотной помощью" Украине, резюмировал обозреватель.