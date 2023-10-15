Нетаньяху в пятый раз созвонился с Байденом и заручился поддержкой по атаке на Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Джо Байденом конфликт в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, отметив, что это уже пятый телефонный разговор двух лидеров с начала нападения ХАМАС на еврейское государство 7 октября.

"Два лидера обсудили ситуацию, особенно на юге [Израиля], а также в целом. Премьер-министр поблагодарил президента за обширную и быструю помощь США в сфере безопасности и разведки", — сказано в сообщении.

Нетаньяху также рассказал Байдену о своей поездке в приграничный с Газой район. Он поблагодарил коллегу "за глубокую и безоговорочную поддержку Израиля и его права на самооборону". Упомянул премьер и визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.

Глава государства заявил Байдену о решимости достичь поставленных Израилем целей боевых действий. Лидеры согласились поддерживать регулярные контакты, добавили в канцелярии.