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14 октября, 21:00

Нетаньяху в пятый раз созвонился с Байденом и заручился поддержкой по атаке на Газу

Байден обсудил с Нетаньяху военную поддержку Израиля и гумкоридор в Газу

<p>Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом США Джо Байденом / Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Биньямин Нетаньяху – בנימין נתניהו</p>

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом США Джо Байденом / Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Биньямин Нетаньяху – בנימין נתניהו

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Джо Байденом конфликт в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, отметив, что это уже пятый телефонный разговор двух лидеров с начала нападения ХАМАС на еврейское государство 7 октября.

"Два лидера обсудили ситуацию, особенно на юге [Израиля], а также в целом. Премьер-министр поблагодарил президента за обширную и быструю помощь США в сфере безопасности и разведки", — сказано в сообщении.

Нетаньяху также рассказал Байдену о своей поездке в приграничный с Газой район. Он поблагодарил коллегу "за глубокую и безоговорочную поддержку Израиля и его права на самооборону". Упомянул премьер и визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.

Глава государства заявил Байдену о решимости достичь поставленных Израилем целей боевых действий. Лидеры согласились поддерживать регулярные контакты, добавили в канцелярии.

Белый дом, со своей стороны, сообщил, что американский президент обсудил по телефону с израильским премьером координацию действий США с Египтом, Иорданией, Израилем, а также ООН по обеспечению доступа мирных жителей региона к воде, продовольствию и медицинской помощи. Затронут также вопрос открытия гумкоридора. Байден подтвердил Нетаньяху свою поддержку всех усилий по защите гражданского населения.

ЕС соберётся на экстренный саммит по Газе ради обсуждения рисков для Европы

ЕС соберётся на экстренный саммит по Газе ради обсуждения рисков для Европы

Ранее сегодня Армия обороны Израиля заявила о следующем этапе операции в секторе Газа, которая включает атаки с воздуха, моря и земли. Это стало ответом на начало операции "Наводнение Аль-Акса" движением ХАМАС 7 октября. Тогда еврейское государства подверглось ракетным ударам, после чего члены палестинского движения вторглись в южные районы страны. После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.

Андрей Бражников
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