Нетаньяху в пятый раз созвонился с Байденом и заручился поддержкой по атаке на Газу
Байден обсудил с Нетаньяху военную поддержку Израиля и гумкоридор в Газу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом США Джо Байденом / Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Биньямин Нетаньяху – בנימין נתניהו
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Джо Байденом конфликт в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, отметив, что это уже пятый телефонный разговор двух лидеров с начала нападения ХАМАС на еврейское государство 7 октября.
"Два лидера обсудили ситуацию, особенно на юге [Израиля], а также в целом. Премьер-министр поблагодарил президента за обширную и быструю помощь США в сфере безопасности и разведки", — сказано в сообщении.
Нетаньяху также рассказал Байдену о своей поездке в приграничный с Газой район. Он поблагодарил коллегу "за глубокую и безоговорочную поддержку Израиля и его права на самооборону". Упомянул премьер и визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.
Глава государства заявил Байдену о решимости достичь поставленных Израилем целей боевых действий. Лидеры согласились поддерживать регулярные контакты, добавили в канцелярии.
Белый дом, со своей стороны, сообщил, что американский президент обсудил по телефону с израильским премьером координацию действий США с Египтом, Иорданией, Израилем, а также ООН по обеспечению доступа мирных жителей региона к воде, продовольствию и медицинской помощи. Затронут также вопрос открытия гумкоридора. Байден подтвердил Нетаньяху свою поддержку всех усилий по защите гражданского населения.
Ранее сегодня Армия обороны Израиля заявила о следующем этапе операции в секторе Газа, которая включает атаки с воздуха, моря и земли. Это стало ответом на начало операции "Наводнение Аль-Акса" движением ХАМАС 7 октября. Тогда еврейское государства подверглось ракетным ударам, после чего члены палестинского движения вторглись в южные районы страны. После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.