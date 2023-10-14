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14 октября, 19:56

ЕС соберётся на экстренный саммит по Газе ради обсуждения рисков для Европы

Экстренный саммит глав государств и правительств ЕС по конфликту в Газе пройдёт 17 октября в формате видеоконференции. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Я намерен созвать экстренную встречу Европейского совета (саммита ЕС. — Прим. Лайфа) в режиме видеоконференции во вторник, 17 октября. Очень важно, чтобы Евросовет согласовал единую позицию [по конфликту] и определил чёткий единообразный порядок действий, который отражает сложность ситуации", написал он в соцсети X (Twitter).

Главам государств и правительств ЕС в ходе встречи предстоит обсудить предоставление гуманитарной помощи, возможные риски усиления напряжённости между разными сообществами в Европе и значительную угрозу новой волны миграции.

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Напомним, в странах ЕС после обострения конфликта между ХАМАС и Израилем начали проходить масштабные протесты. В Париже полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона акции в поддержку Палестины. Такие демонстрации прошли в Лондоне, Манчестере и Эдинбурге. В британской столице скандировали лозунги в поддержку независимости арабского государства.

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europa.eu

Андрей Бражников
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