ЕС соберётся на экстренный саммит по Газе ради обсуждения рисков для Европы
Экстренный саммит глав государств и правительств ЕС по конфликту в Газе пройдёт 17 октября в формате видеоконференции. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Я намерен созвать экстренную встречу Европейского совета (саммита ЕС. — Прим. Лайфа) в режиме видеоконференции во вторник, 17 октября. Очень важно, чтобы Евросовет согласовал единую позицию [по конфликту] и определил чёткий единообразный порядок действий, который отражает сложность ситуации", — написал он в соцсети X (Twitter).
Главам государств и правительств ЕС в ходе встречи предстоит обсудить предоставление гуманитарной помощи, возможные риски усиления напряжённости между разными сообществами в Европе и значительную угрозу новой волны миграции.
Напомним, в странах ЕС после обострения конфликта между ХАМАС и Израилем начали проходить масштабные протесты. В Париже полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона акции в поддержку Палестины. Такие демонстрации прошли в Лондоне, Манчестере и Эдинбурге. В британской столице скандировали лозунги в поддержку независимости арабского государства.