ЕС соберётся на экстренный саммит по Газе ради обсуждения рисков для Европы

Экстренный саммит глав государств и правительств ЕС по конфликту в Газе пройдёт 17 октября в формате видеоконференции. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Я намерен созвать экстренную встречу Европейского совета (саммита ЕС. — Прим. Лайфа) в режиме видеоконференции во вторник, 17 октября. Очень важно, чтобы Евросовет согласовал единую позицию [по конфликту] и определил чёткий единообразный порядок действий, который отражает сложность ситуации", — написал он в соцсети X (Twitter).