"Израиль — убийца": В Париже применили водомёты и слезоточивый газ для разгона акции в поддержку Палестины

В Париже за участие в запрещённой пропалестинской акции задержано 10 человек, ещё 24 оштрафовано. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В Париже вопреки запрету властей прошла акция в поддержку Палестины. Видео © X / DD Geopolitics

По данным французской полиции, в четверг, несмотря на запрет властей, на площади Республики собралось около трёх тысяч человек с палестинскими флагами и лозунгами "Свободу Палестине!", "Израиль — убийца", "Все мы — палестинцы". Полицейские щитами оттесняли митингующих на близлежащие улицы, а те призывали соблюдать их право на свободу выражения мнения. Позже силовики применили водомёты и слезоточивый газ, однако участники акции не расходились. Тогда на площадь прибыли спецотряды полиции по пресечению насильственных действий и в ход пошли дубинки.

В Париже задержано 10 человек на запрещённой акции в поддержку Палестины. Видео © X / Jim Ferguson

А ранее в четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал от префектов запретить любые манифестации в поддержку Палестины. Он заявил, что подобные акции наносят ущерб общественному порядку. Также он призвал обеспечить "безопасность всех учреждений, которые посещают французы еврейской конфессии", в том числе школ и синагог.