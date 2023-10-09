"Сопротивление оправданно!": Тысячи сторонников Израиля и Палестины схлестнулись на Таймс-сквер

Участники митингов в поддержку Израиля и Палестины столкнулись в центре Нью-Йорка. Активисты каждой стороны скандировали осудительные лозунги, размахивая флагами. Дабы избежать эскалации, полиция разделила Таймс-сквер ограждениями на две части.

Столкновение сторонников Израиля и Палестины на Таймс-сквер. Видео © X / Clash Report

На опубликованных в Сети кадрах видно, что поддерживающие Иерусалим участники акции скандировали: Shame on you! ("Позор тебе!"), называя сторонников ХАМАС убийцами. Оппоненты в ответ призывали к освобождению Палестины и уничтожению Израиля.

Сторонники Палестины скандируют "Сопротивление оправданно" на Таймс-сквер. Видео © X / ✎𝒜 πundhati / YOGES