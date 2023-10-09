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8 октября, 22:32

"Сопротивление оправданно!": Тысячи сторонников Израиля и Палестины схлестнулись на Таймс-сквер

Сторонники Израиля и Палестины столкнулись на Таймс-сквер

<p>Столкновение сторонников Израиля и Палестины на Таймс-сквер. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=j4VJd2BP2Vg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LLN NYC</a></p><p></p>

Столкновение сторонников Израиля и Палестины на Таймс-сквер. Обложка © YouTube / LLN NYC

Участники митингов в поддержку Израиля и Палестины столкнулись в центре Нью-Йорка. Активисты каждой стороны скандировали осудительные лозунги, размахивая флагами. Дабы избежать эскалации, полиция разделила Таймс-сквер ограждениями на две части.

Столкновение сторонников Израиля и Палестины на Таймс-сквер. Видео © X / Clash Report

На опубликованных в Сети кадрах видно, что поддерживающие Иерусалим участники акции скандировали: Shame on you! ("Позор тебе!"), называя сторонников ХАМАС убийцами. Оппоненты в ответ призывали к освобождению Палестины и уничтожению Израиля.

Сторонники Палестины скандируют "Сопротивление оправданно" на Таймс-сквер. Видео © X / ✎𝒜 πundhati / YOGES

"От реки до моря Палестина будет свободна!", "Сопротивление оправданно!" — скандируют они. Число сторонников Палестины исчисляется тысячами.

Под дымовой завесой: Израиль сняли из космоса до и после вторжения ХАМАС

Под дымовой завесой: Израиль сняли из космоса до и после вторжения ХАМАС

Тем временем в ночь на 9 октября ХАМАС произвёло очередную массированную ракетную атаку на Тель-Авив. Удары пришлись по международному аэропорту Бен-Гурион. Отразить налёт пытались израильские комплексы ПВО "Железный купол", однако их эффективность оставляет желать лучшего.

Илья Пушкарев
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