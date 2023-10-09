"Сопротивление оправданно!": Тысячи сторонников Израиля и Палестины схлестнулись на Таймс-сквер
Сторонники Израиля и Палестины столкнулись на Таймс-сквер
Столкновение сторонников Израиля и Палестины на Таймс-сквер. Обложка © YouTube / LLN NYC
Участники митингов в поддержку Израиля и Палестины столкнулись в центре Нью-Йорка. Активисты каждой стороны скандировали осудительные лозунги, размахивая флагами. Дабы избежать эскалации, полиция разделила Таймс-сквер ограждениями на две части.
Столкновение сторонников Израиля и Палестины на Таймс-сквер. Видео © X / Clash Report
На опубликованных в Сети кадрах видно, что поддерживающие Иерусалим участники акции скандировали: Shame on you! ("Позор тебе!"), называя сторонников ХАМАС убийцами. Оппоненты в ответ призывали к освобождению Палестины и уничтожению Израиля.
Сторонники Палестины скандируют "Сопротивление оправданно" на Таймс-сквер. Видео © X / ✎𝒜 πundhati / YOGES
"От реки до моря Палестина будет свободна!", "Сопротивление оправданно!" — скандируют они. Число сторонников Палестины исчисляется тысячами.
Тем временем в ночь на 9 октября ХАМАС произвёло очередную массированную ракетную атаку на Тель-Авив. Удары пришлись по международному аэропорту Бен-Гурион. Отразить налёт пытались израильские комплексы ПВО "Железный купол", однако их эффективность оставляет желать лучшего.