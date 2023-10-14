Sky News: Тысячи людей вышли на акцию в поддержку Палестины в Лондоне
На акцию в поддержку Палестины в центре Лондона на фоне обострения палестино-израильского конфликта вышли тысячи сторонников арабского государства. Об этом сообщается в материале телеканала Sky News.
Многотысячный марш в Лондоне в поддержку Палестины. Видео © X / Sky News
"Тысячи пропалестинских демонстрантов вышли на улицы Центрального Лондона на фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС", — передаёт телеканал.
Демонстранты прошли через центр Лондона с баннерами и флагами Палестины, скандируя лозунги в поддержку независимости арабского государства. Маршрут прошёл и мимо Даунинг-стрит, где находится канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Как сообщает телеканал, из толпы раздалось несколько нелицеприятных выкриков и в его адрес.
Властям Лондона было известно заранее о многотысячной демонстрации. В связи с этим полиция города заявила о привлечении более тысячи сотрудников для того, чтобы обеспечить безопасность в столице. Такие демонстрации прошли не только в Лондоне, но и в других городах, в частности Манчестере и Эдинбурге.
Ранее в Париже за участие в запрещённой пропалестинской акции были задержаны 10 человек, ещё 24 оштрафованы. По данным французской полиции, в четверг, несмотря на запрет властей, на площади Республики собралось около трёх тысяч человек с палестинскими флагами и лозунгами "Свободу Палестине!", "Израиль — убийца!", "Все мы — палестинцы!".
X / Sky News