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8 октября, 15:05

Пропалестинская демонстрация в Берлине была жёстко разогнана после антисемитских лозунгов

Bild: 40 человек задержаны на антиизраильской демонстрации в Берлине

Вечером минувшей субботы в берлинском районе Нойкёльн прошла антиизраильская демонстрация, которая закончилась беспорядками. Как пишет Bild, полиция задержала 40 человек. Людей собрала пропалестинская организация "Самидун".

Пропалестинская демонстрация в Берлине была жёстко разогнана после антисемитских лозунгов. Видео © X (ранее Twitter) / RadioGenoa / Ole

Подчёркивается, что всё началось с раздачи сладкой выпечки в честь празднования начала операции ХАМАС, однако позднее участники начали скандировать антисемитские и антисионистские лозунги, после чего в дело вмешалась полиция. На опубликованных в Сети видео — момент жёстких столкновений.

В ответ демонстранты забросали полицейских бутылками и камнями, известно о лёгком ранении двух правоохранителей. Помимо задержаний возбуждено шесть уголовных и 36 административных дел.

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Напомним, утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по Тель-Авиву и югу Израиля, после чего в страну вошли бойцы ХАМАС. Движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Аксы", а ЦАХАЛ — контртеррористической операции "Железные мечи". Власти ввели во всей стране чрезвычайное положение и задействовали закон, означающий, что она находится в состоянии войны.

Обложка ©

ТАСС / EPA

Матвей Константинов
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