Пропалестинская демонстрация в Берлине была жёстко разогнана после антисемитских лозунгов
Bild: 40 человек задержаны на антиизраильской демонстрации в Берлине
Вечером минувшей субботы в берлинском районе Нойкёльн прошла антиизраильская демонстрация, которая закончилась беспорядками. Как пишет Bild, полиция задержала 40 человек. Людей собрала пропалестинская организация "Самидун".
Пропалестинская демонстрация в Берлине была жёстко разогнана после антисемитских лозунгов. Видео © X (ранее Twitter) / RadioGenoa / Ole
Подчёркивается, что всё началось с раздачи сладкой выпечки в честь празднования начала операции ХАМАС, однако позднее участники начали скандировать антисемитские и антисионистские лозунги, после чего в дело вмешалась полиция. На опубликованных в Сети видео — момент жёстких столкновений.
В ответ демонстранты забросали полицейских бутылками и камнями, известно о лёгком ранении двух правоохранителей. Помимо задержаний возбуждено шесть уголовных и 36 административных дел.
Напомним, утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по Тель-Авиву и югу Израиля, после чего в страну вошли бойцы ХАМАС. Движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Аксы", а ЦАХАЛ — контртеррористической операции "Железные мечи". Власти ввели во всей стране чрезвычайное положение и задействовали закон, означающий, что она находится в состоянии войны.
ТАСС / EPA