Пропалестинская демонстрация в Берлине была жёстко разогнана после антисемитских лозунгов

Вечером минувшей субботы в берлинском районе Нойкёльн прошла антиизраильская демонстрация, которая закончилась беспорядками. Как пишет Bild, полиция задержала 40 человек. Людей собрала пропалестинская организация "Самидун".

Подчёркивается, что всё началось с раздачи сладкой выпечки в честь празднования начала операции ХАМАС, однако позднее участники начали скандировать антисемитские и антисионистские лозунги, после чего в дело вмешалась полиция. На опубликованных в Сети видео — момент жёстких столкновений.