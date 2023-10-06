"Борьба за власть": В Европе разгорелся жуткий скандал с фон дер Ляйен из-за Украины

В Европе разгорелся серьёзный скандал из-за Украины и влияния в Евросоюзе. Как пишет Spiegel, заочную перепалку устроили глава ЕС Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В статье указано, что в одном из интервью Мишель подверг критике инициативы фон дер Ляйен, а также обвинил её в превышении должностных полномочий. Кроме прочего, он допустил возможность вступления Украины в ЕС в 2030 году.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла выдвинутые обвинения и заявила, что глава ЕС сам превышает полномочия, предлагая Украине возможность вступления в блок.

"В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике", — подчеркнули авторы.