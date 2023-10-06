"Борьба за власть": В Европе разгорелся жуткий скандал с фон дер Ляйен из-за Украины
Spiegel: Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий
В Европе разгорелся серьёзный скандал из-за Украины и влияния в Евросоюзе. Как пишет Spiegel, заочную перепалку устроили глава ЕС Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В статье указано, что в одном из интервью Мишель подверг критике инициативы фон дер Ляйен, а также обвинил её в превышении должностных полномочий. Кроме прочего, он допустил возможность вступления Украины в ЕС в 2030 году.
Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла выдвинутые обвинения и заявила, что глава ЕС сам превышает полномочия, предлагая Украине возможность вступления в блок.
"В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике", — подчеркнули авторы.
Ранее Лайф рассказывал о том, что страны Евросоюза выделили Украине новый транш в размере полутора миллиардов евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, за 2023 год ЕС отправил Киеву 13,5 миллиарда евро на поддержку больниц, школ и других служб.
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