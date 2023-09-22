Евросоюз отправил Киеву новый транш

Станы Евросоюза выделили Киеву новый транш в размере полутора миллиардов евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы выплатили Украине ещё полтора миллиарда евро", — написала она в соцсети Х (бывший Twitter).

Фон дер Ляйен добавила, что только за этот год ЕС отправил Украине 13,5 миллиарда евро на поддержку больниц, школ и других служб.