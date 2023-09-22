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22 сентября, 00:22

Кассетные снаряды и ракеты для HIMARS: США предоставят Украине оружие на $325 млн

Блинкен: США направляют Киеву военную помощь на $325 млн

Соединённые Штаты официально объявили о передаче Украине дополнительной военной помощи на 325 миллионов долларов. О данном решении сообщается в письменном заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена.

Новый пакет помощи включает дополнительные боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО). Также Киев получит противотанковые средства и кассетные боеприпасы. Блинкен отметил, что вооружение и техника поступят из запасов американского военного ведомства.

Судя по заявлению Пентагона, в такой масштабный пакет помощи также войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin и AT-4, пулемёты для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другое вооружение.

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О том, что Америка предоставит Украине новый пакет военной помощи на $325 млн, прежде сообщал телеканал Al Jazeera. При этом, ранее администрация президента США запросила у Конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на помощь Украине, из которых 13 миллиардов — на военные нужды.

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flickr / Armed Forces of Ukraine Military Army Telegram News

Андрей Соловьёв
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