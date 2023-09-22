Кассетные снаряды и ракеты для HIMARS: США предоставят Украине оружие на $325 млн

Соединённые Штаты официально объявили о передаче Украине дополнительной военной помощи на 325 миллионов долларов. О данном решении сообщается в письменном заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена.

Новый пакет помощи включает дополнительные боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО). Также Киев получит противотанковые средства и кассетные боеприпасы. Блинкен отметил, что вооружение и техника поступят из запасов американского военного ведомства.