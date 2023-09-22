Байден вскоре озвучит огромную сумму, которую отправит в помощь Украине

Вскоре Америка предоставит Украине новый пакет военной помощи. На этот раз речь идёт о $325 млн, передаёт телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя администрации США. Указано, что вскоре президент страны Джо Байден официально озвучит своё намерение.

Благодаря новому пакету помощи Украина сможет получить управляемые авиационные ракеты класса "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов Avenger. Также Киеву передадут противотанковые вооружения и более трёх млн патронов к стрелковому оружию.