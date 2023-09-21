В США планируют оказывать Киеву неограниченную помощь
Белый дом просит Конгресс фактически о непрерывной финансовой поддержке Украины
Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом просит Конгресс о непрерывной финансовой помощи Украине, не назвав конкретную для этого сумму.
"Поясню, что запрос на дополнительное финансирование, который мы направили на [Капитолийский] холм, был на период от конца текущего финансового года до конца календарного года, по сути, с 30 сентября до конца года. Так что нет конкретной суммы в долларах, которая необходима на всё время. Нам нужно финансирование для продолжения", — заявил он во время брифинга для журналистов.
При этом он подчеркнул, что администрация американского лидера Джо Байдена начала обсуждать с конгрессменами поддержку Киева на следующий год. В то же время помощник главы США отметил, что нельзя дать точных прогнозов на этот счёт из-за непредсказуемости развития ситуации на Украине.
Ранее на заседании Совета Безопасности при ООН полномочный представитель России Василий Небензя заявил, что в 2023 году только от ООН Украина получила около 1,8 миллиарда долларов, страна является "лидером по привлечению донорского внимания". Также дипломат указал, что люди в бедных странах готовы продавать органы и собственных детей, чтобы прокормить остальных членов семьи.
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