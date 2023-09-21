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21 сентября, 20:35

В США планируют оказывать Киеву неограниченную помощь

Белый дом просит Конгресс фактически о непрерывной финансовой поддержке Украины

Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом просит Конгресс о непрерывной финансовой помощи Украине, не назвав конкретную для этого сумму.

"Поясню, что запрос на дополнительное финансирование, который мы направили на [Капитолийский] холм, был на период от конца текущего финансового года до конца календарного года, по сути, с 30 сентября до конца года. Так что нет конкретной суммы в долларах, которая необходима на всё время. Нам нужно финансирование для продолжения", — заявил он во время брифинга для журналистов.

При этом он подчеркнул, что администрация американского лидера Джо Байдена начала обсуждать с конгрессменами поддержку Киева на следующий год. В то же время помощник главы США отметил, что нельзя дать точных прогнозов на этот счёт из-за непредсказуемости развития ситуации на Украине.

Стал известен объём расходов Вашингтона на помощь Украине

Стал известен объём расходов Вашингтона на помощь Украине

Ранее на заседании Совета Безопасности при ООН полномочный представитель России Василий Небензя заявил, что в 2023 году только от ООН Украина получила около 1,8 миллиарда долларов, страна является "лидером по привлечению донорского внимания". Также дипломат указал, что люди в бедных странах готовы продавать органы и собственных детей, чтобы прокормить остальных членов семьи.

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pixabay

Андрей Соловьёв
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