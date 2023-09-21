В США планируют оказывать Киеву неограниченную помощь

Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом просит Конгресс о непрерывной финансовой помощи Украине, не назвав конкретную для этого сумму.

"Поясню, что запрос на дополнительное финансирование, который мы направили на [Капитолийский] холм, был на период от конца текущего финансового года до конца календарного года, по сути, с 30 сентября до конца года. Так что нет конкретной суммы в долларах, которая необходима на всё время. Нам нужно финансирование для продолжения", — заявил он во время брифинга для журналистов.

При этом он подчеркнул, что администрация американского лидера Джо Байдена начала обсуждать с конгрессменами поддержку Киева на следующий год. В то же время помощник главы США отметил, что нельзя дать точных прогнозов на этот счёт из-за непредсказуемости развития ситуации на Украине.