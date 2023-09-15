В 2023 году только от ООН Украина получила около 1,8 миллиарда долларов, страна является "лидером по привлечению донорского внимания". Об этом заявил на заседании Совета Безопасности при ООН полномочный представитель России Василий Небензя.

"Это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки многострадального населения Сирии. Это на один миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим "экспериментальную демократизацию" США и НАТО", — цитирует его слова ТАСС.

Дипломат указал, что люди в бедных странах готовы продавать органы и собственных детей, чтобы прокормить остальных членов семьи. Особое внимание он акцентировал на ситуации в Африке: самостоятельное развитие государств на этом континенте на протяжении долгих лет сознательно ограничивается бывшими метрополиями, чтобы поддерживать искусственную зависимость от "большого брата".