Зеленский пригрозил ЕС в случае сокращения помощи местью украинских беженцев

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил странам Евросоюза новыми проблемами с беженцами при сокращении объёмов западной помощи украинцам как за пределами, так и внутри страны. Такое заявление прозвучало в интервью изданию Economist.

Зеленский отметил, что до последнего момента его сограждане за рубежом "вели себя хорошо" и были благодарны государствам, которые их приютили. Но их реакция может быть непредсказуема, если они вдруг почувствуют, что партнёры "бросили" их Родину, предупредил он.

"Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят", — пригрозил Зеленский.