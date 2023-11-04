В США и ЕС озаботились жертвами, на которые придётся пойти ради мира с Россией

Америка и Европа обсуждают с Украиной возможные условия переговоров с Россией и то, чем придётся поступиться, чтобы наладить мир. Об этом передаёт телеканал NBC, цитируя чиновников.

По данным канала, американские и европейские чиновники начали "тихо" обсуждать с украинским правительством последствия мирных переговоров с Россией с целью завершения конфликта на Украине.

"Переговоры включали в себя очень обширные наброски того, от чего Украине, возможно, придётся отказаться, чтобы достичь соглашения с Россией", — сообщает телеканал.

Часть разговоров проводились в прошлом месяце на заседании контактной группы по Украине. По данным телеканала, чиновники из Европы и Штатов переживают, что конфликт, по их мнению, зашёл в тупик. Кроме того, они сомневаются, что смогут оказать помощь Незалежной в будущем.

Телеканал также обратил внимание на наличие проблем у Киева, связанных с набором военных и протестами, которыми общественность встретила свежие планы по мобилизации. Чиновники убеждены, что у Украины есть время до конца года, пока нужда в мирных переговорах не стала более острой. Чиновники полагают, что НАТО может простимулировать Киев гарантиями безопасности без его официального вступления в альянс.